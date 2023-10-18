На покупку нежилых помещений выдадут неипотечные кредиты

Банки расширяют кредитование покупки нежилых помещений в жилых домах и комплексах. Если раньше большинство таких кредитов оформлялось как ипотечные, со страхованием и залогом, то теперь банки переходят к выдаче POS-кредитов на приобретение машиномест, кладовок и прочих подсобных помещений.
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