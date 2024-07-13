РИА Новости: расчет "Града" уничтожил до 15 военных ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Днепр" на правом берегу Днепра на Херсонском направлении ликвидировал подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью в полвзвода личного состава.
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