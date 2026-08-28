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РБК СТИЛЬ

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Как Яёи Кусама превратила страх и галлюцинации в искусство

Как Яёи Кусама превратила страх и галлюцинации в искусство

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Десятки выставок по всему миру, целые особняки, заполненные орнаментом из цветных горошин.

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