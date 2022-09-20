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Дипломат объяснил опасность работы биолабораторий США на границах России

Дипломат объяснил опасность работы биолабораторий США на границах России

России следует активнее поднимать тему биологических экспериментов, которые по заказу и при участии США проводят в лабораториях, рассеянных по периметру границ нашей страны — в Казахстане, Грузии, на Украине, в других бывших республиках СССР.

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