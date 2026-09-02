ЕК: предстоящая зима может стать худшей в истории Украины

Еврокомиссар по расширению Марта Кос в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Ирландии заявила, что предстоящая зима может стать худшей в истории Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Стубб: новый миро...
- MEE: Турция поста...
- Аналитик Кнутов: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым