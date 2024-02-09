«Немногие знают, насколько я хорош». Мик Шумахер готов занять место Хэмилтона в Mercedes

«Немногие знают, насколько я хорош». Мик Шумахер готов занять место Хэмилтона в MercedesAlpineРезервный гонщик Mercedes в Формуле 1 Мик Шумахер оценил свои шансы на возвращение на стартовую решетку в 2025 году в основном составе «Серебряных стрел».