«Немногие знают, насколько я хорош». Мик Шумахер готов занять место Хэмилтона в Mercedes

«Немногие знают, насколько я хорош». Мик Шумахер готов занять место Хэмилтона в MercedesAlpineРезервный гонщик Mercedes в Формуле 1 Мик Шумахер оценил свои шансы на возвращение на стартовую решетку в 2025 году в основном составе «Серебряных стрел».
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