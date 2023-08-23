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«Детройт» продлил контракт с Велено на год и 825 тысяч долларов

Соглашение с 23-летним игроком является односторонним.  Велено был выбран клубом в 1-м раунде драфта НХЛ-2018 под общим 30-м номером.

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