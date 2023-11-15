Илья Карпенко из Новосибирской области погиб в ходе СВО

В зону специальной военной операции житель Коченёвского района отправился в сентябре 2022 года.Администрация Коченёвского района Новосибирской области сообщила о гибели на СВО старшего лейтенанта Ильи Карпенко.
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