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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгий Жбанов о проблемах «Зенита» в прошлом сезоне: «Мы не сошлись характерами»

Форвард « Зенита » Георгий Жбанов заявил, что команда провела неудачный прошлый сезон из-за проблем во взаимоотношениях между игроками, и выразил надежду, что в новом чемпионате петербургский клуб избежит подобных проблем.

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