В России подскочил спрос на японский маникюр

Показатель вырос в 2,5 раза Спроса на услугу японского маникюра в январе по сравнению с первым месяцем зимы 2024 года увеличился почти в 2,5 раза, рассказали РИАМО в пресс-службе портала «Авито Услуги» и «Авито Товары».