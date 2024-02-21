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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Уральские таможенники рассказали о необычной контрабанде

Уральские таможенники рассказали о необычной контрабанде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля, ФедералПресс. Начальник Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина Сергей Баландин во время пресс-конференции рассказал, что сотрудники ведомства в 2023 году проверили на 50 % больше воздушных судов и пассажиров, чем годом ранее.

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