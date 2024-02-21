Уральские таможенники рассказали о необычной контрабанде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля, ФедералПресс. Начальник Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина Сергей Баландин во время пресс-конференции рассказал, что сотрудники ведомства в 2023 году проверили на 50 % больше воздушных судов и пассажиров, чем годом ранее.