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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон: «Верю, что «Мерседес» увидел свою путеводную звезду и знает, в каком направлении мы должны двигаться в развитии болида»

По мнению семикратного чемпиона, сделать это будет очень трудно, учитывая то, как далеко в работе над развитием болида успели оторваться в «Ред Булл», пока в «Мерседесе» мучились с определением правильной концепции.

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