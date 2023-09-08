Любопытности и невероятности

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Ещё 10 предметов и продуктов, которые сейчас используются совсем не так, как задумывали их создатели

Ещё 10 предметов и продуктов, которые сейчас используются совсем не так, как задумывали их создатели

Пупырчатая плёнка, некоторые лекарственные препараты и даже обычная пивная бутылка — какие секреты хранят эти и другие всем известные вещи? Изобретатель пузырчатой пленки считал, что придумал необычные обои, которые непременно войдут в моду.

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