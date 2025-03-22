В Нагойском университете назвали продукты, которые защитят от появления ранней седины

Ранняя седина — это распространенная проблема, с которой сталкиваются как мужчины, так и женщины. Некоторые могут заметить первые седые волосы уже в 20 лет, а кто-то начинает закрашивать серебристые пряди только после сорока.
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