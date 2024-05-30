В Омске большая часть бульвара Архитекторов будет перекрыта до декабря. Движение от Крупской до Волгоградской запретят с 1 июня.
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В Омске большая часть бульвара Архитекторов будет перекрыта до декабря. Движение от Крупской до Волгоградской запретят с 1 июня.