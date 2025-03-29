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Володин объявил законы, которые начнут действовать с 1 апреля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своих соцсетях назвал законы, которые вступят в силу с 1 апреля. Среди прочего российский политик отметил, что с апреля дети мигрантов не смогут учиться в школах без знания русского языка.

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