Сентябрь в ЯНАО стал самым теплым за последние 75 лет

В сентябре на Ямале было тепло, как летом. Салехард побил свой температурный рекорд 1951 года — в конце первого месяца осени в этом году воздух прогрелся до 20 градусов тепла, сообщил канал «Ямал.
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