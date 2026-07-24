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Царьград

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Крашенинников объявил о 32 миллионах сделок по приватизации жилья

Крашенинников объявил о 32 миллионах сделок по приватизации жилья

В 1990-е и 2000-е годы в России заключено 32 миллиона договоров о приватизации жилья и порядка 150 тысяч по предприятиям.

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