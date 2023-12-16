Российские хакеры разоблачили украинский «взлом» ФНС РФ

На этой неделе многие интернет-источники растиражировали публикацию Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины о якобы произошедшем взломе системы российской Федеральной налоговой службы (ФНС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии