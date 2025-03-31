Российские банки в феврале одобряли лишь одну из четырех заявок на потребредиты

Об этом пишет Forbes со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. Число отказов продолжает расти на фоне жесткой денежно-кредитной политики и падения качества заемщиков В феврале российские банки одобрили только четверть от всех заявок на потребительские кредиты.