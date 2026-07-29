Центробанк повысил курсы доллара и евро на 30 июля 2026 года

Центральный банк России на 30 июля 2026 года установил новый курс валют: доллар вырос до 79,357 рубля, евро — до 90,2051 рубля, юань — до 11,7215 рубля, что демонстрирует увеличение на 65,9 копейки, 57,59 копейки и 13,04 копейки соответственно.