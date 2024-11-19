Путин утвердил обновленную политику России в области ядерного сдерживания

Путин утвердил новые основы политики России в области ядерного сдерживания. В нем, в частности, указывается, что агрессия против страны и ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерной страны рассматривается как их совместное нападение.
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