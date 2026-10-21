Любимая вещь — это не просто предмет гардероба, а маленькая история: с ней связаны воспоминания, в ней чувствуешь себя уверенно, и расставаться с ней совсем не хочется .
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