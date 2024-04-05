Издание Bild сообщило что за домогательства к несовершеннолетним, мужчину приговорили к 8 годам тюремного заключения.
Немец пригрел семью из Украины в расчете на их детишек
Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
А пострадавшие, надо думать, получили знатную компенсацию.
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13 час.
sp
svetlana pustovalova
Я, думаю, что это по закону, делается правильно. У них там тоже законность соблюдают. А , к тому же, это относится к хохлам, а их там сейчас любят. Еще неизвестно, как отнеслись бы к русской семье в подобной ситуации.
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12 час.
Леонид Руси
Нет, их выдворили за нетолерантность. Приехал в Гейропу, так будь педерастом, как все... И не выёживаться...
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9 час.
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