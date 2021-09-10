Дивизионы ЗРК С-400 «Триумф» провели учение по противовоздушной обороне объектов Крымского полуострова

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» дислоцированные в Крыму, провели учение по противовоздушной обороне (ПВО) важных объектов гражданского сектора экономики полуострова.
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