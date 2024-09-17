Куда отправят карпов из парка "Изумрудный" на зимовку и когда они вернутся назад?

Карпов отправят на зимовку, а вот мальков карасей планируется выпустить в озеро или в Обь Карпов из барнаульского парка "Изумрудный" осенью 2024 года выловят и отправят на зимовку в искусственный пруд в Калманском районе Алтайского края.