Куда отправят карпов из парка "Изумрудный" на зимовку и когда они вернутся назад?

Карпов отправят на зимовку, а вот мальков карасей планируется выпустить в озеро или в Обь Карпов из барнаульского парка "Изумрудный" осенью 2024 года выловят и отправят на зимовку в искусственный пруд в Калманском районе Алтайского края.
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