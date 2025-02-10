Главе СК России доложат о ходе расследования уголовного дела по факту нападения безнадзорных собак на женщину в Иркутской области

В медиапространстве сообщается, что в г. Иркутске на женщину напали безнадзорные собаки. По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
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