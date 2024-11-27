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Старая схема обмана покупателей у кассы вернулась в Россию

Старая схема обмана покупателей у кассы вернулась в Россию

Старая схема обмана покупателей у кассы магазина возвращается после некоторого перерыва: ее уже успели забыть, рассказала в интервью агентству «Прайм» маркетолог агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

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