Uspei.com

30 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Балушкин
    Священники пусть заблуджих лечат, а не лезут в боевые операции“Разгромили свои ...
  • Валентин Воробьев
    Шавка и марионетка их гонит на убой, а они покорные овечки!РИА: пленные укра...
  • StarPer
    Пусть на передовую едет патриарх со своим перемирием.Песков: “Кремлю н...

Подполковник ВВС США Астор: Москва могла бы выполнить все задачи СВО к лету 2022 года, если бы не помощь Вашингтона

Подполковник ВВС США Астор: Москва могла бы выполнить все задачи СВО к лету 2022 года, если бы не помощь Вашингтона

Российские военные могли бы выполнить все задачи спецоперации к лету 2022 года, если бы США не помогли Киеву оружием и разведданными, утверждают американские эксперты.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх