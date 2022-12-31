Подполковник ВВС США Астор: Москва могла бы выполнить все задачи СВО к лету 2022 года, если бы не помощь Вашингтона

Российские военные могли бы выполнить все задачи спецоперации к лету 2022 года, если бы США не помогли Киеву оружием и разведданными, утверждают американские эксперты.
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