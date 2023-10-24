Угадайте советские мультфильмы по смешным цитатам

Только для взрослых, у которых было правильное детство! фото: кадр из мультфильма «Винни-Пух идет в гости» (1971)Не понимаем, почему ученые темнят и не спешат объявлять советские мультфильмы неистощимым источником счастья, веселья, доброты и потехи.