В Барнауле сотрудники роддома спасли сову, потерявшую сознание

Птицу приютили в питомнике редких птиц Алтайского государственного университета В Барнауле сотрудники роддома № 5 спасли сову, которая во время полета врезалась в окно и потеряла сознание, рассказали в АлтГУ.
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