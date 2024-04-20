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В Барнауле сотрудники роддома спасли сову, потерявшую сознание

В Барнауле сотрудники роддома спасли сову, потерявшую сознание

Птицу приютили в питомнике редких птиц Алтайского государственного университета В Барнауле сотрудники роддома № 5 спасли сову, которая во время полета врезалась в окно и потеряла сознание, рассказали в АлтГУ.

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