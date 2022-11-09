Daily Storm

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ТАСС: Российский спецназ использует на Украине новейший броневик «ВПК-Урал»

ТАСС: Российский спецназ использует на Украине новейший броневик «ВПК-Урал»

При создании машины учли опыт применения колесной техники в различных конфликтах, в том числе в СирииРоссийские спецподразделения применяют в военной операции на Украине новейший бронеавтомобиль «ВПК-Урал», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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