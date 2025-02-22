США ужесточают условия соглашения с Украиной по ископаемым ресурсам

ВАШИНГТОН, 22 февраля, ФедералПресс. Соединенные Штаты Америки значительным образом ужесточают условия соглашения с Украиной по вопросам освоения природных ископаемых, потребовав не половину, а 100 % будущих доходов от добычи ископаемых.
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