🚰 В Крыму ограничили подачу воды в нескольких населенных пунктах По информации предприятия «Вода Крыма», в связи с аварийно-ремонтными работами сегодня будет ограничено водоснабжение: 🔵 Джанкой — пер.
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