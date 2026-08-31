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Вести Севастополь

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Севастопольцы обратились в службу спасения почти 4000 раз за неделю

Севастопольцы обратились в службу спасения почти 4000 раз за неделю

В департаменте общественной безопасности Севастополя подвели итоги работы за минувшую неделю.За период с 24 августа по 30 августа в Единую дежурно-диспетчерскую службу Севастополя через АПК «Безопасный город» поступило 842 обращений, из них были переданы в специализированные службы 190 обращений.

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