Севастопольцы обратились в службу спасения почти 4000 раз за неделю

В департаменте общественной безопасности Севастополя подвели итоги работы за минувшую неделю.За период с 24 августа по 30 августа в Единую дежурно-диспетчерскую службу Севастополя через АПК «Безопасный город» поступило 842 обращений, из них были переданы в специализированные службы 190 обращений.