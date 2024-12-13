Китай стремится провести дружественный, солидарный и плодотворный саммит ШОС - МИД КНР

Пекин, 12 декабря /Синьхуа/ -- Китай, который в настоящее время председательствует в Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/, проведет более 100 заседаний и мероприятий в политической, экономической и культурной сферах, а также в сфере, связанной с безопасностью, и будет стремиться провести дружественный, солидарный и плодотворный саммит ШОС, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.