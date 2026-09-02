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Царьград

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"Фламенго" намерен взыскать компенсацию с "Динамо" за срыв сделки

"Фламенго" намерен взыскать компенсацию с "Динамо" за срыв сделки

"Фламенго" потребует компенсацию от "Динамо" после отказа от трансфера эквадорского нападающего Гонсало Платы из-за травмы колена.

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