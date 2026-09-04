Rabobank: "The World As We Knew It No Longer Exists" Via Rabobank, As we move towards the end of another trading week, most action was again dominated by the now ubiquitous market bugbear of geopolitics.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым