Депутат Картаполов: организаторы и исполнители убийства Кириллова будут наказаны

Организаторы и исполнители убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Игоря Кириллова «будут найдены и наказаны, кто бы это не был и где бы они не находились».
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