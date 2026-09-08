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Пронедра

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Какой ценой расплачивается Европе за отказ от России ради мести

Какой ценой расплачивается Европе за отказ от России ради мести

Европа расплачивается за разрыв с Россией ростом цен, деиндустриализацией и экономией на отоплении. Что происходит в Германии, Британии, Франции и Финляндии.

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