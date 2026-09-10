Почему не стоит ждать сдачи в плен окруженных в Харьковской области боевиков ВСУ

Военнослужащие российской группировки «Север» продолжают зачищать «Резниковский котёл». На этот факт обращают внимание аналитики телеграм-канала «Военная хроника».
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