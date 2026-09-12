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Царьград

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Аэропорты Пулково и Сочи задержали более 30 рейсов 12 сентября

Аэропорты Пулково и Сочи задержали более 30 рейсов 12 сентября

Аэропорты Пулково и Сочи сообщают о задержках более 30 рейсов на 12 сентября. Вылет рейса в Сочи задержан на 4 часа, в Екатеринбург — на 8 часов.

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