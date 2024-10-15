Благоустройство набережных водоемов в Чувашии: новые общественные пространства для жителей

В Чувашской Республике активно ведутся работы по благоустройству набережных водоемов в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".
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