U.S. Open 2026: Zverev overwhelms Shelton for second Grand Slam title

Alexander Zverev's racket string lashings left Ben Shelton nearly falling out of his shoes on attempted returns in Sunday's 2026 U.
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