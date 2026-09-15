Возлюбленная актера Жидкова отпраздновала день рождения в полупрозрачном платье

Возлюбленная звезды «Солдат» Ивана Жидкова отпраздновала день рождения в откровенном наряде. Актрисе Марии Чередниченко исполнилось 26 лет.
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