Reward AI представила перчатку для обучения роботов на человеческих движениях

Модель OM-1 осваивает новую задачу менее чем за 30 минут человеческих демонстраций и может работать с разными роботами — от промышленных манипуляторов до гуманоидов Omnibody Hand — носимая перчатка с тактильными датчиками, сенсорами приближения и камерами с глобальным затвором.