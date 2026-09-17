Reward AI представила перчатку для обучения роботов на человеческих движениях

Модель OM-1 осваивает новую задачу менее чем за 30 минут человеческих демонстраций и может работать с разными роботами — от промышленных манипуляторов до гуманоидов Omnibody Hand — носимая перчатка с тактильными датчиками, сенсорами приближения и камерами с глобальным затвором.
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