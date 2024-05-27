Китай призвал США прекратить клеветать и ответить за конфликт на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Мао Нин заявила, что Китай призывает Соединённые Штаты Америки глубоко задуматься о своей ответственности за возникновение и эскалацию украинского конфликта.
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