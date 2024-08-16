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Царьград

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  • чвсатпкьл
    Я смеюсь над вами, а не над тем что здесь написано.🤣😂В помощь Дюмину ж...
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Чиновники отчитались о теробороне в приграничье. На бумаге было гладко. А на деле?

Чиновники отчитались о теробороне в приграничье. На бумаге было гладко. А на деле?

На фоне напряжённой обстановки в Курской области возникает вопрос: а где, собственно, те самые отряды теробороны, о которой ранее отчитались чиновники? На бумаге было гладко.

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Комментарии
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Анна Ахметзянова
Солдаты всегда были и есть хорошие,у любой Армии,что нельзя сказать о тех,кто их возглавляет. ..
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