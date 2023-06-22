smi.today

4 402 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed Red
    Удивительно, что амеры не видят в своей реальности полного сходства с кукольным театром для детишек с патологическими...Спикер палаты пре...
  • Alexandr Paval
    Пора создавать группы самообороны от учкудуков«Пусть русские и ...
  • Уфимцев я
    Кто виноват?.. да вся нечисть, что пробралась в ГосДуму, правительство и все эшелоны власти. Интересно, там русские л...«Пусть русские и ...

МОК исключил Международную ассоциацию бокса из своих рядов

МОК исключил Международную ассоциацию бокса из своих рядов

Члены Международного олимпийского комитета (МОК) в ходе онлайн-сессии в четверг, 22 июня, большинством голосов отказались возвращать признание Международной ассоциации бокса (IBA), возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым, – сообщает Forbes.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх