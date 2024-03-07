Диетолог назвала пять главных ошибок в женском питании

Здоровье женщины, как и мужчины, напрямую зависит от качества и количества потребляемой еды. При этом, как показывает практика, для женщин характерны определенные ошибки в питании, которые могут нанести серьезный вред здоровью.
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